عاجل.. نايضة روينة وسط الأهلي المصري بسبب أشرف بنشرقي وفريق أوروبي كبير يدخل على الخط ﻿

وجد فريق الأهلي المصري نفسه في وضع محرج بسبب أشرف بن شرقي نجم الوداد البيضاوي الذي رفض الانضمام إليه، ما جعل لجنة الكرة في الأهلي ترضخ لطلبات نجم وسط الفريق عبد الله السعيد من أجل التجديد معه في

"شوف تيفي"

وجد فريق الأهلي المصري نفسه في وضع محرج بسبب أشرف بن شرقي نجم الوداد البيضاوي الذي رفض الانضمام إليه، ما جعل لجنة الكرة في الأهلي ترضخ لطلبات نجم وسط الفريق عبد الله السعيد من أجل التجديد معه في الفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "الجمهورية" المصرية عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل من يومه الإثنين، فإن الأهلي أرسل عرضاً رسمياً لضم اللاعب أشرف بنشرقي الذي يلعب في مركز صانع الألعاب، لكن المغربي رفض العرض بشكل رسمي متعللاً بأنه يبحث عن الاحتراف في أوروبا من خلال نادي بروسيا دورتموند الألماني الراغب بقوة في شراء اللاعب.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن لجنة الكرة بالأهلي، كانت تخطط لبيع علي معلول نهائياً وتسجيل بن شرقي في حال موافقة الأخير علي العرض خاصة وأن الأهلي لديه بعض العروض الرسمية لأندية أوروبية تطلب علي معلول الظهير التونسي في الفريق.