نــــايضة و بالصــور.. 27 عضو من ''البـام'' يقدمون استقالة جماعية من جماعة ولاد مبارك ببني ملال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن 27 عضوا بجماعة أولاد امبارك إقليم بني ملال بينهم 21 عضوا من الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة يتزعمهم الرئيس و6 أعضاء من المعارضة قدموا استقالتهم .

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن 27 عضوا بجماعة أولاد امبارك إقليم بني ملال بينهم 21 عضوا من الأغلبية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة يتزعمهم الرئيس و6 أعضاء من المعارضة قدموا استقالتهم .

وأكد موفد ''شوف تيفي'' أنه قد تم توقــيع استقالة جماعية من تسيير الجماعة ، وبصدد المصادقة عليها يـومه الاثنين من أجل تقديمها لولاية جهة بني ملال خنيفرة.

هذا وقد وقع الأعضاء الاستقالة تضامنا مع رئيس الجماعة بسبب خلافه حول رئاسة جمعية فلاحية ومحاولة إقصائه من رئاستها، وهو ما دفع أعضاء الجماعة للتضامن معه ، فيما رجحت مصادر أخرى أن تكون أسباب سياسية وراء الاستقالة.

ولازال بعض الفاعلين الجمعويين والسياسيين ينتظرون توضيحا من رئيس الجماعة من أجل تنوير الرأي العام بالأسباب الحقيقية وراء الاستقالة التي قادها مع أغلبيته ومعارضتة.