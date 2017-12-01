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الجامعة توقف البطولة الاحترافية ما عدا هذه المباريات

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 12:00 الجامعة توقف البطولة الاحترافية ما عدا هذه المباريات | سبور
الجامعة توقف البطولة الاحترافية ما عدا هذه المباريات
كشفت مصادر عليمة، أنه رغم توقيف البطولة الاحترافية مباشرة بعد إجراء مباريات الجولة 15 المرتقبة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، فإنه من المنتظر أن تلعب المباريات المؤجلة ويتعلق الأمر بفريق

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر عليمة، أنه رغم توقيف البطولة الاحترافية مباشرة بعد إجراء مباريات الجولة 15 المرتقبة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، فإنه من المنتظر أن تلعب المباريات المؤجلة ويتعلق الأمر بفريق الوداد والفتح الرياضي.

وأفادت ذات المصادر، في اتصال مع شوف سبور، أن منافسات البطولة ستتوقف في الفترة مابين فاتح يناير و 6 فبراير، تزامنا مع منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إجراؤها بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي قد حدد اللائحة الأولية للاعبين المأهلين للمشاركة في البطولة الإفريقية على أساس أن يحسم في المجموعة خلال المعسكر التدريبي بالمعمورة.



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