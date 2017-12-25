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جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 11:56 جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور | حوادث و حقوق
جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور
شهدت منطقة مساكن الرواد بمدينة كفر الزيات بمحافظة لغربية شمال مصر، نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة جد مؤلمة، تتمثل في وفاة عروسين ساعات فقط بعد زفافهما، بسبب تسرب للغاز داخل شقتهما.

 "شوف تيفي"

 شهدت منطقة مساكن الرواد بمدينة كفر الزيات بمحافظة لغربية شمال مصر، نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة جد مؤلمة، تتمثل في وفاة عروسين ساعات فقط بعد زفافهما، بسبب تسرب للغاز داخل شقتهما.

 وحسب موقع "العربية.نت" فقد طرقت الأسرة باب الشقة ولم يستجب الزوجان، وشعرت الأسرة بالقلق واستعانت بالجيران لفتح باب الشقة بالقوة، وفور دخولهم كانت المفاجأة الصادمة في انتظارهم، حيث عثروا على العروسين جثتين هامدتين في غرفة النوم، مع انتشار رائحة الغاز الطبيعي في كامل أرجاء الشقة، ليتم إغلاق مصدر تسرب الغاز وهو سخان المياه، وفتح النوافذ وإبلاغ الشرطة.

 وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الزوجين "أحمد حلمي وندى"، واللذان بينت التحقيقات الأولية عدم وجود أي علامات ظاهرية أو آثار تفيد بتعرضهما للاعتداء.

 جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما

 

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