عـــاجــــــــل: الملك محمد السادس يُراسل أمير الكويت وهذا هو السبب ! ﻿

استقبل أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.

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استقبل أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تسلم بهذه المناسبة رسالة خطية من الملك محمد السادس".

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة الملكية تمحورت حول "العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية". حضر هذا الاستقبال، وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.

وكان السيدان بوريطة وبوسعيد، قد سلما أمس الأحد بالرياض، رسالة خطية من جلالة الملك إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.