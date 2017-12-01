مثير.. زوجة طلبات الطلاق من زوجها بسبب غيرته من ابنه ﻿

قامت سيدة مصرية تنحدر من محافظة الإسكندرية، مؤخرا، بتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وبررت قرارها هذا عقب تحول حياتها لجحيم بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها من طفلهما، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

"شوف تيفي"

قامت سيدة مصرية تنحدر من محافظة الإسكندرية، مؤخرا، بتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وبررت قرارها هذا عقب تحول حياتها لجحيم بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها من طفلهما، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية مصرية فإن السيدة، أوضحت في دعواها أنها متزوجة منذ 4 سنوات، ورزقت بطفل عمره 3 سنوات، وقد تحولت حياتها إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن الاقتراب من طفلها أو تقبيله، بسبب رفض زوجها بدعوى غيرته عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة، كشفت تعرضها للاعتداء على يد الزوج في العديد من المرات خلال محاولتها تغيير ملابس الطفل وتقبيله، داعية المحكمة إلى إنصافها، وخلعها منه على الفور، مشيرة إلى أن الزوج وخلال مثوله أمام المحكمة رفضت اتهامات زوجه، وأكد على أنه يعلم ابنه "الرجولة"، ولا يرغب في تقبيله من أمه بشكل مستمر حتى لا تتأثر شخصيته.