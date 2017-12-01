بعد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية بتونس..الإمارات ترد بشكل عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية ﻿

بعد قرار تونس تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها، وذلك بعد أن قررت الشركة الإماراتية منع التونسيات من السفر على متن رحلاتها، منذ يوم الجمعة الماضي، كشفت وسائل إعلام تونسية أن هذا

شـــوف تيفي:

بعد قرار تونس تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من تونس وإليها، وذلك بعد أن قررت الشركة الإماراتية منع التونسيات من السفر على متن رحلاتها، منذ يوم الجمعة الماضي، كشفت وسائل إعلام تونسية أن هذا القرار خيب آمال المواطنين بتونس خصوصا الذين تربطهم مصالح خاصة بتونس

من جانبها كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن منع الامارات جاء مؤقت ولساعات معدودة بهدف حماية أمن البلاد خاصة في ظل وجود أكثر من 8000 تونسي في ساحات القتال مع داعش وغيره من التنظيمات وترافقهم أكثر مم 200 امرأة تونسية .

و أضافت ذات المصادر، أن الشركة الاماراتية قد لا تقبل بإعادة تشغيل خط دبي تونس بعد هذا القرار المتسرع لأنها ستعيد حساباتها التجارية و سيكون قرارها تجاري بعيدا عن أي توجه سياسي كما قامت به سلطات الطيران المدني التونسية.

و ختمت مصادرنا بالإشارة إلى أن التونسيون وحدهم من سيتكبدون هذه الخسارة والسبب عدم دراسة القرارات.

وكانت شركة الطيران الإماراتية اتخذت، منذ يوم الجمعة الماضي، قرارا يتمثل في منع تونسيات من السفر على متن طائرتها المتوجهة إلى دبي.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية من جهتها، أنه تم استدعاء سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس "للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات"، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن "القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية"، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.





