هذه هي المواصفات التي حددها رونار للمباراة الودية الثانية للأسود ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار يرغب في مواجهة فريق أوروبي خلال المباراة الودية الثانية في شهر مارس 2018 استعدادا لكأس العالم المقرر تنظيمه بروسيا.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن هيرفي رونار يرغب في مواجهة فريق أوروبي خلال المباراة الودية الثانية في شهر مارس 2018 استعدادا لكأس العالم المقرر تنظيمه بروسيا.

وأفادت مصادر قريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الطاقم التقني للمنتخب المغربي لم يحسم بعد في مباراته الودية الثانية، مشيرا إلى أنه يفضل إجراءها بمسقط رأس المنتخب الذي سيواجهه إضافة إلى خوض معسكر تدريبي في بلد يتميز بنفس المواصفات التي تنطبق على روسيا.

هذا وقد وافق الاتحاد الأوزبكي على خوض مباراة ودية مع المنتخب المغربي بداية في شهر مارس على أرضية مركب محمد الخامس.





