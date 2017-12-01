عــــاجل:نيمار يصدم الجميع و يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد ﻿

أفادت تقارير إعلامية اسبانية صباح يومه الإثنين، أن الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل مطلع الموسم الجاري من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم, وافق على الانتقال إلى

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أفادت تقارير إعلامية اسبانية صباح يومه الإثنين، أن الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل مطلع الموسم الجاري من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم, وافق على الانتقال إلى ريال مدريد مستقبلا.

وأضافت نفس التقارير أن نيمار غير راض عن الحياة في "بارك دي برينس" وأن والده دخل في محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي, وهذه المحادثات أسفرت عن موافقة مبدئية للعودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني.

و قالت صحيفة ''دياريو غول" أنه رغم شعوره بعدم الراحة في باريس, لن ينتقل نيمار مباشرة إلى ريال مدريد وسينتظر عاما آخر في البطولة الفرنسية قبل أن يرحل موسم 2019/2020, لأنه يريد أن يجعل اسمه لامعا في باريس عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية قبل أن يبحث عن تحد جديد في ريال مدريد.

و أضافت الصحيفة أنه على الرغم من التوصل لاتفاق على انتقال نيمار مستقبلا إلا أن فلورنتينو بيريز سيواصل الضغط لحث نيمار على الانتقال للنادي الملكي في أقرب ما يمكن.