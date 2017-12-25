فريق إنجليزي عريق يخصص ميزانية مهمة للفوز ببنعطية ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، ونجم فريق جوفنتوس الإيطالي، توصل بعرض رسمي من فريق إنجليزي عريق بعدما أصبح محط حديث واهتمام أكبر الأندية في العالم.

" شوف سبور" :

كشفت تقارير إعلامية، أن المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي، ونجم فريق جوفنتوس الإيطالي، توصل بعرض رسمي من فريق إنجليزي عريق بعدما أصبح محط حديث واهتمام أكبر الأندية في العالم.

وأفادت صحيفة سكاي سبورت، يوم أمس الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت أن نادي آرسنال الإنجليزي، أحد أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عرض مبلغ 40 مليون أورو، على إدارة نادي جوفنتوس من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن النادي الإيطالي سيتجه إلى رفض العرض الإنجليزي، أو تأجيله إلى غاية نهاية الموسم الحالي، بسبب أهمية اللاعب في فريق جوفونتوس.