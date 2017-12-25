 بالصورة. . بعد أمريكا: دولة أخرى تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نــــايضة و بالصــور.. 27 عضو من البـام يقدمون استقالة جماعية من جماعة ولاد مبارك ببني ملال | بوليتيك

نــــايضة و بالصــور.. 27 عضو من ''البـام'' يقدمون استقالة جماعية من جماعة ولاد مبارك ببني ملال

جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور

ســكوب.. تفــاصيل جديدة..ها علاش انتحرات الأستاذة اللي شنقات راسها فــكازا و القضية فيها العائلة | حوادث و حقوق

ســكوب.. تفــاصيل جديدة..ها علاش انتحرات الأستاذة اللي شنقات راسها فــكازا و القضية فيها العائلة

عـــاجــــــــل: الملك محمد السادس يُراسل أمير الكويت وهذا هو السبب ! | بوليتيك

عـــاجــــــــل: الملك محمد السادس يُراسل أمير الكويت وهذا هو السبب !

عــاجل: انطلاق محاكمة مرداس بإحضار أداة الجريمة .. البندقية اللي تقتل بها البرلماني | مجتمع

عــاجل: انطلاق محاكمة مرداس بإحضار أداة الجريمة .. ''البندقية اللي تقتل بها البرلماني''

عصاام الشوالي : هناك كراسي للكبار فقط و هم.. ميسي مارادونا و بيليه | بووز

عصاام الشوالي : هناك كراسي للكبار فقط و هم.. ميسي مارادونا و بيليه

عاجل وبالصور.. هذه هي نهاية العلاقات المحرمة: العثور على جثة رضيعة بمطرح عمومي للنفايات بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذه هي نهاية العلاقات المحرمة: العثور على جثة رضيعة بمطرح عمومي للنفايات بتطوان

مثير.. زوجة طلبات الطلاق من زوجها بسبب غيرته من ابنه | منوعات

مثير.. زوجة طلبات الطلاق من زوجها بسبب غيرته من ابنه

بعد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية بتونس..الإمارات ترد بشكل عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية | دولي

بعد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية بتونس..الإمارات ترد بشكل عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

بالصورة. . بعد أمريكا: دولة أخرى تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 09:18 بالصورة. . بعد أمريكا: دولة أخرى تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل | دولي
بالصورة. . بعد أمريكا: دولة أخرى تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل
بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، اتخذت دولة أخرى نفس الخطوة، وأعلنت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ويتعلق الأمر بدولة غواتيمالا.

"شوف تيفي"

 

بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، اتخذت دولة أخرى نفس الخطوة، وأعلنت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ويتعلق الأمر بدولة غواتيمالا.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية يومه الإثنين، فإن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن في حسابه على "فيسبوك" أمس الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت بين أهم المواضيع المطروحة على أجندتها مسألة إعادة سفارة بلاده إلى القدس.

وأكدت ذات المصادر أن موراليس، طلب من وزارة الخارجية ببلادة بالتنسيق تمهيدا لنقل سفارة غواتيمالا إلى القدس، وأشاد بالعلاقات الجيدة بين بلاده وتل أبيب، وأكد على أن غواتيمالا دعمت إقامة دولة إسرائيل.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القدس جيمي موراليس وزارة الخارجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية بتونس..الإمارات ترد بشكل عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية | دولي

بعد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية بتونس..الإمارات ترد بشكل عقلاني بعيدا عن الحسابات السياسية

عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية | دولي

عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يستهدف مكتبا للاستخبارات الأفغانية وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الاسلامية يستهدف مكتبا للاستخبارات الأفغانية وهذا عدد القتلى

زعيم كتالونيا كارلس بودغيمون يطلب العودة لرئاسة الإقليم من جديد+ فيديو | دولي

زعيم كتالونيا كارلس بودغيمون يطلب العودة لرئاسة الإقليم من جديد+ فيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 25 ديسمبر 2017 | الطقس
منذ 6 ساعات

أحوال الطقس : 25 ديسمبر 2017

بالفيديو..منتخب ميسي يرفض إجراء مباراة ودية مع المنتخب المغربي قبل مونديال روسيا وهاعلاش | شوف الصحافة

بالفيديو..منتخب ميسي يرفض إجراء مباراة ودية مع المنتخب المغربي قبل مونديال روسيا وهاعلاش

بالفيديو..الترا وينرز تطالب الجماهير الودادية مساندة الفريق الأحمر | بــووز

بالفيديو..الترا وينرز تطالب الجماهير الودادية مساندة الفريق الأحمر

بالفيديو..بعد أسبوعين على تطبيق غرامة 25 درهم للراجلين..المغاربة مزال مولفوش القانون | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد أسبوعين على تطبيق غرامة 25 درهم للراجلين..المغاربة مزال مولفوش القانون

﻿

آخر المستجدات

نــــايضة و بالصــور.. 27 عضو من البـام يقدمون استقالة جماعية من جماعة ولاد مبارك ببني ملال | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

نــــايضة و بالصــور.. 27 عضو من ''البـام'' يقدمون استقالة جماعية من جماعة ولاد مبارك ببني ملال

جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..الشوفو يقتل زوجين بعد ساعات من زواجهما + صور

ســكوب.. تفــاصيل جديدة..ها علاش انتحرات الأستاذة اللي شنقات راسها فــكازا و القضية فيها العائلة | حوادث و حقوق

ســكوب.. تفــاصيل جديدة..ها علاش انتحرات الأستاذة اللي شنقات راسها فــكازا و القضية فيها العائلة

عـــاجــــــــل: الملك محمد السادس يُراسل أمير الكويت وهذا هو السبب ! | بوليتيك

عـــاجــــــــل: الملك محمد السادس يُراسل أمير الكويت وهذا هو السبب !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.