بالصورة. . بعد أمريكا: دولة أخرى تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ﻿

بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، اتخذت دولة أخرى نفس الخطوة، وأعلنت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ويتعلق الأمر بدولة غواتيمالا.

"شوف تيفي"

بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، اتخذت دولة أخرى نفس الخطوة، وأعلنت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ويتعلق الأمر بدولة غواتيمالا.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية يومه الإثنين، فإن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أعلن في حسابه على "فيسبوك" أمس الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت بين أهم المواضيع المطروحة على أجندتها مسألة إعادة سفارة بلاده إلى القدس.

وأكدت ذات المصادر أن موراليس، طلب من وزارة الخارجية ببلادة بالتنسيق تمهيدا لنقل سفارة غواتيمالا إلى القدس، وأشاد بالعلاقات الجيدة بين بلاده وتل أبيب، وأكد على أن غواتيمالا دعمت إقامة دولة إسرائيل.



