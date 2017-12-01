مؤسسة آيت الجيد توضح للرأي العام حقيقة تورط حزب العدالة والتنمية في حماية حامي الدين، وكيف تم تسييس القضية لمحو معالمها. ﻿

أصدرت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف بيانا توضيحيا للرأي العام على خلفية البلاغات والبيانات السياسية، التي أصدرها ''دفاع حامي الدين وفريقه بمجلس المستشارين والأمانة العامة لحزب

شوف تيفي:

أصدرت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف بيانا توضيحيا للرأي العام على خلفية البلاغات والبيانات السياسية، التي أصدرها "دفاع حامي الدين وفريقه بمجلس المستشارين والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية" وأكدت المؤسسة "بأن كل تلك الأخبار أكاذيب وأباطيل تعطي صك براءة للقاتل وتدين الشهيد وأسرته، بل وصلت بها حد اتهام العائلة بالنصب والوشاية الكاذبة محذرة خصومها الوهميين الذي وصفتهم بالتحكم".

واستغربت المؤسسة في بيانها" كيف للدفاع استعمال مؤسستي البرلمان والمملكة المغربية في هذه البيانات وكذا رموز الدولة التي هي في ملك الوطن وليست حكرا على فصيل سياسي بعينه".

وأشارت المؤسسة أن "قضية آيت الجيد هي قضية قانونية في عمقها لأنها قضية قتل عمد مع سبق الإصرارا والترصد ارتكبها "حامي الدين ومن معه من الزمرة "الإرهابية" يقول البيان ، والقضية أيضا سياسية في أبعادها واجتماعية في تراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية من أجل الوقوف إلى جانب الضحية"

وأوضح البيان أن حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء، بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت بحياة إنسان، "لكنه تناسى أن الشكاية الحالية تتعلق بالقتل- كما يؤكد شهود الواقعة، وليست المساهمة في مشاجرة،وشتان بين الجريمتين فالأولى جنحة والثانية جناية، ونوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة".

وأدانت المؤسسة "التأثير السياسي الذي يمارسه "القتلة " على قضاء مثبت، وهذا لن يثني جهودنا لمواصلة النضال في سبيل كشف الحقيقة بكل أبعادها وتمثلاتها، ومحاكمة جميع المتورطين في الاغتيال".

وشكرت المؤسسة في بيانها "فريق دفاع الشهيد وكل المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية والدولية التي ساندت القضية".

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس قد سجل غياب حامي الدين عن جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، وتمت إعادة استدعائه للمثول أمام القضاء يوم 24 يناير سنة 2018 .