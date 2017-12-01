الجماهير تصوت على أحسن لاعب في إفريقيا لموسم 2017 ﻿

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قليل، عن فتح باب التصويت للجماهير، من أجل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا لموسم 2017.

'' شوف سبور''



كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قليل، عن فتح باب التصويت للجماهير، من أجل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا لموسم 2017.



وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التصويت سيستمر إلى غاية يوم 2 من شهر يناير 2018.



ومن المفترض، أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 4 يناير 2018 في العاصمة الغانية أكرا.



هذا ويتنافس 3 لاعبين على نيل جائزة الأفضل في أفريقيا، وهم الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي، وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند