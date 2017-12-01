فريق الوداد يفاوض الأهلي المصري من أجل هذا اللاعب +تفاصيل ﻿

دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر للنادى الأهلي، حيث عقد بعض الوسطاء مفاوضات مع ''مارسيلو'' مصر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

"شوف تيفي"

دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر للنادى الأهلي، حيث عقد بعض الوسطاء مفاوضات مع "مارسيلو" مصر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامي مصرية قبل قليل من يومه الأحد، فإن إدارة الوداد، تسعى للاستفادة من اللاعب خاصة بعد عدم مشاركته بشكل أساسي في ظل تواجد التونسي علي معلول.

تجدر الإشارة إلى أن "مارسليو" مصر، شارك خلال مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام الوداد، وتميز بتقديم العديد من التمريرات الهامة لمهاجمي فريقه.