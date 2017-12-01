هذه هي حقيقة عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة من الماء الساخن ﻿

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 من الماء الساخن.

''شوف تيفي''



نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 من الماء الساخن.



وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن إدارة مؤسسة السجن المحلي عين السبع، أكدت على أن جميع النزلاء يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين خلال الأسبوع، مشددة على أن ما نشر بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة من الماء الساخن لا أساس له من الصحة.



وأكدت إدارة السجن يضيف البلاغ، أن عملية التفتيش داخل المؤسسة تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية عبر إجراء تفتيش منظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون.



وأشار البلاغ إلى أن النزلاء المذكورين يستفيدون على غرار باقي نزلاء المؤسسة من الفسحة اليومية لمدة ساعتين مقسمة إلى فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية.



واستنكرت إدارة سجن ''عكاشة'' ترويج مجموعة من الجهات التي تدعي الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لمثل هذه الأكاذيب التي تحاول من خلالها إيهام الرأي العام بأن إدارة المؤسسة تتعامل معاملة غير قانونية مع هؤلاء النزلاء.