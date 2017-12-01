جمهور الرجاء يوجهون رسالة قوية لحسبان ... شوفو اشنو دارو في مركب مولاي عبد الله ﻿

وجهت جماهير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة قوية لسعيد حسبان رئيس الفريق خلال مباراة الجولة 13 من منافسات البطولة الاحترافية أمام نادي الريف الحسيمي.



شوف سبور : رشيد محمودي

وجهت جماهير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسالة قوية لسعيد حسبان رئيس الفريق خلال مباراة الجولة 13 من منافسات البطولة الاحترافية أمام نادي الريف الحسيمي.

ورفعت الجماهير الرجاوية، بمدرجات ملعب مولاي عبد الله، رسالة " حسبان لدواعي أمنية ياحنايانتا " في وجه إدارة الفريق وعلى رأسهم سعيد حسبان، احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشه النادي إضافة إلى رفض السلطات المحلية بمختلف المدن المغربية استقبال جمهور الرجاء، وإلغاء اجتماع المكتب المديري والمنخرطين استعدادا للجمع العام لأسباب أمنية.

هذا ولازال فريق الرجاء متأخرا لحدود الساعة أمام نادي شباب الريف الحسيمي بهدف دون رد.