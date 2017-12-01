قلعة الريال تحترق وهذا خليفة زين الدين زيدان ﻿

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن قلعة الريال تحترق بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف، موضحة أنه أصبح مؤكدا إقالة المدير الفني زيدان و رحيل رونالدو من الفريق إلى باريس سان

'' شوف سبور''



كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن قلعة الريال تحترق بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف، موضحة أنه أصبح مؤكدا إقالة المدير الفني زيدان و رحيل رونالدو من الفريق إلى باريس سان جيرمان مع اعتزال أبرز نجوم الفريق الكبار .



وذكرت صحيفة ''دايلي ستار'' البريطانية، نقلا عن مصادر مقربة من المدرب الإيطالي، أن هذا الأخير بات قريبا جدا، من الانتقال إلى ريال مديد، بعد أن ازداد الغضب على زيدان، بسبب اقترابه من تضييع لقب ''الليغا'' هذا الموسم.



تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد انهزم أمام الكلاسيكو بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد عن طريق كل من اللاعب سواريز وميسي وفيدال.