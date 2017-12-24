بوسعيد وبوريطة يسلمان للعاهل السعودي رسالة ملكية +صور ﻿

توجه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى السعودية اليوم الأحد وسلما للعاهل السعودي الملك سلمان، خلال استقباله لهما في الرياض ، رسالة

شوف تيفي: (و م ع)

توجه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى السعودية اليوم الأحد وسلما للعاهل السعودي الملك سلمان، خلال استقباله لهما في الرياض ، رسالة من الملك محمد السادس.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تسلم رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية".

وحضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

وفي نفس السياق، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرياض، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، همت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الخارجية السعودي ونظيره المغربي، أجريا محادثات بحثا خلالها "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".