 عاجل.. البوليس لقاو فردي والقرطاس عند مؤذن بآسفي+تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤسسة آيت الجيد توضح للرأي العام حقيقة تورط حزب العدالة والتنمية في حماية حامي الدين، وكيف تم تسييس القضية لمحو معالمها. | بوليتيك

مؤسسة آيت الجيد توضح للرأي العام حقيقة تورط حزب العدالة والتنمية في حماية حامي الدين، وكيف تم

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور

مجموعات الماكانا تعد الجمهور الرجاوي بإسقاط الرئيس حسبان من منصبه و ها شنو قالو ليه في مباراة اليوم أمام الحسيمة ( فيديو ) | بووز

مجموعات الماكانا تعد الجمهور الرجاوي بإسقاط الرئيس حسبان من منصبه و ها شنو قالو ليه في مباراة

بالفيديو..أيقونة المقاومة الفلسطينية..الطفلة عهد التميمي خلال جلسة محاكمتها اليوم‎ | دولي

بالفيديو..أيقونة المقاومة الفلسطينية..الطفلة عهد التميمي خلال جلسة محاكمتها اليوم‎

نايضة قرطاس داخل مقهى شعبي في مصر..وهذا عدد القتلى | دولي

نايضة قرطاس داخل مقهى شعبي في مصر..وهذا عدد القتلى

شوفو شنو قال معلق بي ان سبورت للاعب الرجاء مومي بعد تضييعه فرصة خطيرة أمام مرمى شباب الريف الحسيمي | بووز

شوفو شنو قال معلق بي ان سبورت للاعب الرجاء ''مومي'' بعد تضييعه فرصة خطيرة أمام مرمى شباب الريف

هذه هي حقيقة عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة من الماء الساخن | بوليتيك

هذه هي حقيقة عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسجن عكاشة من الماء الساخن

خطـــير.. الحرب قادمة..الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من صاروخ نووي من بيونغ يانغ.. وهـذه آخر استعداداتها بواشنطن.. | دولي

خطـــير.. الحرب قادمة..الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من صاروخ نووي من ''بيونغ يانغ''.. وهـذه آخر

بوسعيد وبوريطة يسلمان للعاهل السعودي رسالة ملكية +صور | بوليتيك

بوسعيد وبوريطة يسلمان للعاهل السعودي رسالة ملكية +صور

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

عاجل.. البوليس لقاو فردي والقرطاس عند مؤذن بآسفي+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 17:31 عاجل.. البوليس لقاو فردي والقرطاس عند مؤذن بآسفي+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. البوليس لقاو فردي والقرطاس عند مؤذن بآسفي+تفاصيل مثيرة
فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حجز سلاح ناري وذخيرته بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حجز سلاح ناري وذخيرته بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام مصالح الأمن بتوقيف مؤذن بأحد المساجد بدوار شنقيط بمدينة آسفي، بعدما تبين أنه كان يحتفظ بسلاح ناري على سبيل الأمانة تسلمه من المشتبه به الرئيسي، قبل أن يعمد إلى إرجاعه لهذا الأخير منذ أيام مقابل تسلم مبلغ مالي لضمان عدم إشعاره للسلطات المختصة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف مالك المسدس في نفس اليوم، وحجز السلاح الناري مدفونا بإحدى البقع الأرضية التي يملكها بالجماعة القروية "بدوزة"، بالإضافة إلى حجز 57 رصاصة من عيار 9 ملم، و51 رصاصة أخرى من عيار 6,35 ملم تخص نفس السلاح.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي تحت المراقبة الطبية نظرا لحالته الصحية، فيما تم وضع المؤذن رفقة ثلاثة من أفراد أسرته وشخص رابع، كانوا جميعا على علم بوجود المسدس الناري، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مؤذن آسفي رصاصة النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور

عاجل.. هاذ شي خطير: جريمة بشعة وسط مسجد بشفشاون والناس كيصليوا والقضية فيها التشرميل | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي خطير: جريمة بشعة وسط مسجد بشفشاون والناس كيصليوا والقضية فيها التشرميل

حصري وبالصور..تلميذة اختفت بطنجة في ظروف جد غامضة | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..تلميذة اختفت بطنجة في ظروف جد غامضة

عاجل..جريمة الذبح اللي هزات كازا: بزناس ذبح صاحبو بسبب الحشيش | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة الذبح اللي هزات كازا: بزناس ذبح صاحبو بسبب الحشيش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل..أول فيديو من مكان انتحار أستاذة بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

عاجل..أول فيديو من مكان انتحار أستاذة بالبيضاء

مدرب شباب الريف الحسيمي: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام الرجاء | خارج البلاطو

مدرب شباب الريف الحسيمي: ''اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام الرجاء''

التويجر عضو العصبة الإحترافية: ملعب سانية الرمل جاهز ويمكن ليه يستقبل المباريات | خارج البلاطو

التويجر عضو العصبة الإحترافية: ''ملعب سانية الرمل جاهز ويمكن ليه يستقبل المباريات ''

محسن ياجور لاعب فريق الرجاء: المباراة ضد شباب الريف الحسيمي كانت هيتشكوكية | خارج البلاطو

محسن ياجور لاعب فريق الرجاء: ''المباراة ضد شباب الريف الحسيمي كانت هيتشكوكية''

﻿

آخر المستجدات

مؤسسة آيت الجيد توضح للرأي العام حقيقة تورط حزب العدالة والتنمية في حماية حامي الدين، وكيف تم تسييس القضية لمحو معالمها. | بوليتيك
منذ 52 دقيقة

مؤسسة آيت الجيد توضح للرأي العام حقيقة تورط حزب العدالة والتنمية في حماية حامي الدين، وكيف تم

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف: أستاذة نتاحرات بالبيضاء+صور

مجموعات الماكانا تعد الجمهور الرجاوي بإسقاط الرئيس حسبان من منصبه و ها شنو قالو ليه في مباراة اليوم أمام الحسيمة ( فيديو ) | بووز

مجموعات الماكانا تعد الجمهور الرجاوي بإسقاط الرئيس حسبان من منصبه و ها شنو قالو ليه في مباراة

بالفيديو..أيقونة المقاومة الفلسطينية..الطفلة عهد التميمي خلال جلسة محاكمتها اليوم‎ | دولي

بالفيديو..أيقونة المقاومة الفلسطينية..الطفلة عهد التميمي خلال جلسة محاكمتها اليوم‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.