ياميق ينقذ النسور من هزيمة قاسية أمام الريف الحسيمي ﻿

أنقذ جواد ياميق مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فريقه من هزيمة غير متوقعة أمام نادي شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 13من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور : رشيد محمودي

أنقذ جواد ياميق مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فريقه من هزيمة غير متوقعة أمام نادي شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 13من منافسات البطولة الاحترافية.

وعرفت المباراة تأخر الرجاء بهدف خلال أطوار الجولة الثانية عن طريق سفيان شرف لاعب الريف الحسيمي في الدقيقة 56، ليتمكن ياميق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 مستغلا هفوة الحارس سفيان الحواصلي خلال إبعاده لإحدى الكرات العالية.

وبهذه النتيجة حافظ فريق الرجاء على رتبته الثانية برصيد 22 نقطة، واحتل فريق الريف الحسيمي الرتبة 6 برصيد 18 نقطة.





