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عاجل.. هاذ شي خطير: جريمة بشعة وسط مسجد بشفشاون والناس كيصليوا والقضية فيها التشرميل

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 16:50 عاجل.. هاذ شي خطير: جريمة بشعة وسط مسجد بشفشاون والناس كيصليوا والقضية فيها التشرميل | حوادث و حقوق
عاجل.. هاذ شي خطير: جريمة بشعة وسط مسجد بشفشاون والناس كيصليوا والقضية فيها التشرميل
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مصالح الدرك الملكي، أحالت قبل قليل من يومه الأحد، شابا على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، بسبب تورطه في محاولة قتل فلاح وسط أحد المساجد.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مصالح الدرك الملكي، أحالت قبل قليل من يومه الأحد، شابا على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، بسبب تورطه في محاولة قتل فلاح وسط أحد المساجد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة التي تم وصفها بالبشعة، فإن مسجدا يوجد على مستوى دوار تازة بجماعة أمتار التابعة لإقليم شفشاون، شهد أول أمس خلال صلاة الجمعة، حادثا خطيرا، بطله فلاح يبلغ من العمر 18 سنة، طعن فلاحا آخر بواسطة سلاح أبيض وسط المسجد بسبب خلاف وقع بينهما ، ما أثار رعب وهلع المصلين.

وأكد المصدر ذاته أن المصلين، طاردوا الشاب، وتمكنوا من إيقافه وتسليمه لمصالح الدرك الملكي التي وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل الضحية في حالة جد حرجة إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها.

 

 

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المغرب شوف تيفي الجريمة الدرك الملكي السلاح الأبيض

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