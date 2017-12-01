انفراد: ''الكار'' يثير الجدل بالوداد وعموتة ''كاعي'' على الناصيري ﻿

عكس ما كان متوقعا سافر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مساء أمس السبت لمدينة أكادير على متن الحافلة بعدما كان مقررا السفر في الطائرة لتفادي إرهاق اللاعبين.

''شوف تيفي''

عكس ما كان متوقعا سافر فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مساء أمس السبت لمدينة أكادير على متن الحافلة بعدما كان مقررا السفر في الطائرة لتفادي إرهاق اللاعبين.

وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن الطاقم التقني للوداد تفاجأ بقرار السفر لأكادير على متن الحافلة، مبرزة في السياق نفسه أن المدرب الحسين عموتة استسفر الكاتب الإداري عن حيثيات القرار فأخبره أنها تعليمات الرئيس سعيد الناصيري.

وقالت المصادر ذاتها، أن عموتة ابدى انزعاجه من القرار بحكم أن اللاعبين خاضوا مبارتين في ظرف أسبوع وسيعانون الإرهاق جراء السفر على متن الحافلة لاكادير.

يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي سيواجه يوم غذ الإثنين متصدر الترتيب حسنية أكادير بالمركب الكبير لمدينة اكادير.