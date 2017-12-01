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هام للمغاربة.. وجدو راسكم: الليالي بدات والبرد بزاف..وها المدة ديالها

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 16:20 هام للمغاربة.. وجدو راسكم: الليالي بدات والبرد بزاف..وها المدة ديالها | مجتمع
هام للمغاربة.. وجدو راسكم: الليالي بدات والبرد بزاف..وها المدة ديالها
تعرف مختلف المدن والمناطق بالمملكة المغربية، ليلة يومه الأحد، بداية ما يسمى بـ ''الليالي'' والتي تبلغ مدتها 40 يوما، وتتميز بانخفاض درجات الحرارة إلى معدلات تصل في بعض المناطق لصفر درجة.

''شوف تيفي''

تعرف مختلف المدن والمناطق بالمملكة المغربية، ليلة يومه الأحد، بداية ما يسمى بـ ''الليالي'' والتي تبلغ مدتها 40 يوما، وتتميز بانخفاض درجات الحرارة إلى معدلات تصل في بعض المناطق لصفر درجة.

وحسب بعض العارفين بهذه ''الليالي'' فإن أربعينية الشتاء، تعتبر أشد أيام الشتاء برودة، وقد قسمها أجدادنا إلى مسميات مختلفة، نظرا لتميزها بالبرودة الشديدة ونزول الأمطار.

وأوضح هؤلاء العالمون بالليالي الأربعينية أن أولاها تسمى ''الليالي البيض''، تبلغ مدتها 20 يوماً يشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف، وهي الليالي بـ ''الكوالح'' التي تبلغ مدتها 10 ''أيام والتي تبتدئ يوم 25 دجنبر وتنتهي يوم 3 يناير، والليالي '' الطوالح'' مدتها 10 أيام وتبدأ من صباح يوم 4 يناير وتنتهى مساء يوم 13 يناير.

وبعد الليالي البيض، تأتي ما يسمى بـ ''الليالي السود'' التي تعتبر أكثر الليالي برودة وتنقسم إلى ''الموالح'' ومدتها 10 أيام وتبدأ صباح يوم 14 يناير وتنتهى مساء 23 يناير، ثم ''الصوالح'' ومدتها 10 أيام وتبدأ صباح يوم 24 يناير وتنتهى مساء يوم 2 فبراير.

وأكد المختصون في مجال الطقس أن الليالي الأربعين الباردة، تليها ليالي أخرى يطلق عليها ''العزازة'' تكون دافئة تبدأ صباح يوم 12 فبراير وتنتهي مساء يوم 14 فبراير.

 

‫شوف تيفي

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