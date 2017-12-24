حصري وبالصور..تلميذة اختفت بطنجة في ظروف جد غامضة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، اختفت خلال الأسبوع الجاري في ظروف غامضة بعد أن غادرت منزل أسرتها المتواجدة على مستوى حي البوغاز بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، اختفت خلال الأسبوع الجاري في ظروف غامضة بعد أن غادرت منزل أسرتها المتواجدة على مستوى حي البوغاز بمدينة طنجة.

وأوضحت قريبة المختفية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، بأن '' هناء''، غادرت منزل الأسرة إلى وجهة غير معلومة ولم تعد ، مشيرة إلى أن والديها وضعا شكاية لدى المصالح الأمنية بعد أن باءت جميع محاولات البحث بالفشل.

وأكدت القريبة بأن ''هناء'' تدرس في السنة الثالثة إعدادي وتعيش حياة عادية رفقة والديها، مشيرة إلى أن اختفاءها غير مفهوم، مبرزة أن زملاءها بالمؤسسة التي تدرس بها، أكدوا عدم وجود علاقة بينها وبين شخص آخر.