هذا هو الفريق الذي سيذهب إليه محمد صلاح خلال الانتقالات الشتوية ﻿

ذكرت صحيفة ''دون بالون'' الإسبانية اليوم الأحد ، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتوق حاليا للرحيل من ناديه والانتقال لريال مدريد الإسباني .

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ذكرت صحيفة ''دون بالون'' الإسبانية اليوم الأحد ، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتوق حاليا للرحيل من ناديه والانتقال لريال مدريد الإسباني .

وأضافت الصحيفة أن المهاجم الدولي المصري يقدم مستويات متميزة منذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في الصيف الماضي وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد حامل لقب البطولة الإسبانية ودوري أبطال أوروبا يتصدر قائمة الفرق الراغبة في ضم اللاعب ، وأن اللاعب المصري ، طالب وكيل أعماله بالعمل على تقديم عرض لناديه.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتازة برصيد 15 هدف ، مع تسجيله لخمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا ساهمت في صعود فريقه إلى الدور ثمن النهائي .