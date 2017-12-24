فضيحة وبالصور..بلا حشمة بلا حيا: شاب وشابة بداو كيمارسو الجنس وسط الطوبيس ﻿

قام شاب وعشيقته بمدينة لندن مؤخرا، بممارسة الجنس والتعري بشكل كامل داخل الطابق العلوي لحافلة،بالرغم من تواجد العديد من الركاب.

''شوف تيفي''

قام شاب وعشيقته بمدينة لندن مؤخرا، بممارسة الجنس والتعري بشكل كامل داخل الطابق العلوي لحافلة،بالرغم من تواجد العديد من الركاب.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية يومه الأحد، فقد أقدم ثنائي على التعري وممارسة الجنس بالقرب من ركاب، عبروا عن صدمتهم ودهشتهم.

وأشارت ذات المصادر أن الشابين اللذين تم وصفهما بـ ''الوقحان'' استقلا الحافلة رقم 149 في شورديتش شرق لندن، وسط الأسبوع الجاري، واستمرا في ممارسة الجنس إلى غاية وصولهما إلى شمال لندن.

وأكدت المصادر ذاتها أن الركاب، أخرجوا الثنائي من الحافلة، بينما قام ركاب آخرون بالتصفيق لهما .