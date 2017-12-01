 انفراد.. الخلفاوي في اتصال هاتفي مع ''شوف سبور'' يكشف حقيقة اجتماعه بالمنخرطين لخلافة حسبان ﻿
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انفراد.. الخلفاوي في اتصال هاتفي مع ''شوف سبور'' يكشف حقيقة اجتماعه بالمنخرطين لخلافة حسبان

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 13:40 انفراد.. الخلفاوي في اتصال هاتفي مع شوف سبور يكشف حقيقة اجتماعه بالمنخرطين لخلافة حسبان | سبور
انفراد.. الخلفاوي في اتصال هاتفي مع ''شوف سبور'' يكشف حقيقة اجتماعه بالمنخرطين لخلافة حسبان
نفى جمال الدين الخلفاوي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن يكون قد اجتمع مع بعض المنخرطين لتدارس كيفية ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

نفى جمال الدين الخلفاوي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن يكون قد اجتمع مع بعض المنخرطين لتدارس كيفية ترشحه لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للنسور.

وقال الخلفاوي، في اتصال هاتفي مع '' شوف سبور''، إنه يتواجد خارج مدينة الدار البيضاء منذ مدة طويلة، ولم يجتمع بأي منخرط بخصوص الجمع العام المقبل للفريق المقرر إجراؤه في 8 من شهر يناير 2018، مؤكدا أن اتصالاته مع محمد صغرور منخرط الرجاء، تبقى حبية باعتباره كصديق وحديثهما لا علاقة له برئاسة النادي.

واستنكر جمال الدين، الأخبار الخاطئة التي يتم ترويجها تزامنا مع اقتراب الجمع العام قائلا :'' أولا أنا مكاينش في الدار البيضاء عاد غادي نشوف واش نجتامع مع شي منخرط...''.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب جمال الدين الخلفاوي

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