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الكوكب المراكشي يكتفي بالمجموعة الحالية ويستبعد جلب لاعبين جدد

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 13:20 الكوكب المراكشي يكتفي بالمجموعة الحالية ويستبعد جلب لاعبين جدد | سبور
الكوكب المراكشي يكتفي بالمجموعة الحالية ويستبعد جلب لاعبين جدد
صرح ''يوسف مربوح'' رئيس الكوكب المراكشي لكرة القدم لوسائل الإعلام أنه لا وجود لأية نية للفريق في التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مكتفيا بالمجموعة الحالية التي تبصم على

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صرح ''يوسف مربوح'' رئيس الكوكب المراكشي لكرة القدم لوسائل الإعلام أنه لا وجود لأية نية للفريق في التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مكتفيا بالمجموعة الحالية التي تبصم على نتائج مشرفة رفقة المدرب يوسف مريانة .

وأكد رئيس النادي المراكشي أن إدارة الكوكب لديها كامل الثقة في الطاقم التقني يوسف مريانة ، بدليل ما يقدمه خلال الشطر الأول من البطولة الاحترافية .

ومن حهة أخرى قال يوسف مريانة مدرب الكوكب المراكشي أن أغلب اللاعبين المتواجدين حاليا في سوق الانتقالات الشتوية ليس بمقدورهم تقديم الإضافة المثالية للفريق ، وأن الطاقم التقني يعمل على منح مزيد من الثقة للاعبين ومواصلة العمل القاعدي الذي بدأناه لتكوين فريق شاب وتنافسي .

يذكر أن الكوكب المراكشي يستقبل المغرب التطواني مساء اليوم الأحد بملعب المسيرة بآسفي في الساعة السابعة مساء .

 

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