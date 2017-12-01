حصري- نبيل بنعبد الله : هذه حقيقة رفض القصر لائحة وزراء التقدم والاشتراكية وهاهي الأسماء اللي اقترحناها للاستوزار ﻿

نفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله الأخبار التي تروج عن التعديل الحكومي الموسع، وحول رفض الديوان الملكي لائحة أسماء الوزراء التي تقدم بها الحزب للتشكيل الحكومي الجديد وقال

شوف تيفي:

نفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله الأخبار التي تروج عن التعديل الحكومي الموسع، وحول رفض الديوان الملكي لائحة أسماء الوزراء التي تقدم بها الحزب للتشكيل الحكومي الجديد وقال بأنها'' اختراعات كاذبة يروجها البعض للنيل من الحزب''.

وأكد بنعبد الله في اتصال مع شوف تيفي نفيه كذلك لكل الأخبار التي أقحمت الحزب في دوامة المشاورات الجانبية التي لا أساس لها من الصحة، حول نية الحزب التحالف مع حزب الحركة الشعبية للضغط على حزب العدالة والتنمية للتنازل عن بعض الحقائب لصالح الحزب.

وأضاف نفس المتحدث أن الحزب قد قدم في اجتماع اللجنة المركزية الأخير لائحة الوزراء لرئيس الحكومة من أجل البث في الأسماء، وتشمل كلا من محمد سهيل ، عبد الأحد الفاسي، كريم تاج، رشيد روكبان، سعيد الفكاك، وأنس الدكالي، لتعويضه في حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وكذا تعويض وزير الصحة الحسين الوردي.