بالوثيقة.. الاتحاد الدولي للجوجيتسو يعترف بعضوية المغرب ﻿

في ضربة قوية للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيدو والرياضات الموازية، اعترف الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو بع ضوية الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو برئاسة كريم بلق عبر رسالة رسمية توصلت

شوف سبور''

في ضربة قوية للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيدو والرياضات الموازية، اعترف الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو بع ضوية الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو برئاسة كريم بلق عبر رسالة رسمية توصلت شوف سبور بنسخة منها.

وعبر الاتحاد الدولي، عن سعادته بانضام جامعة الجوجيتسو لباقي الدول التي تحترف هذا النوع الرياضي، منوهة بالمجهود الذي قدمته خلال تنظيم إحدى البطولات الدورية بالتنسيق معه.

وسبق لسيف الدين حومين أول بطل عربي وإفريقي يفوز ببطولة العالم، أن عبر عن معاناته مع جامعة الجيدو عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مؤكدة أن تكوين جامعة مستقلة بهذه الرياضة ستساهم بقوة في انتشارها وتطوير مستويات المحترفين المغاربة.