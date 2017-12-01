بالصورة.. بعد شهر ونصف '' فيفا'' يكشف عن مفتاح تأهل الأسود للمونديال ﻿

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، حيزا مهما لأبرز اللحظات السعيدة التي مرت على المنتخبات العربية في عام 2017 وعادت بها للمشاركة في كأس العالم 2018.

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، حيزا مهما لأبرز اللحظات السعيدة التي مرت على المنتخبات العربية في عام 2017 وعادت بها للمشاركة في كأس العالم 2018.

ونشر الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، صورة رائعة للاعب ريال مدريد أشرف حكيمي وهو يحتفل بالفوز الكبير الذي حققه أسود المدرب هيرفي رونار بسداسية أمام منتخب مالي.

واعتبر '' فيفا'' أن هذه المباراة مفتاح تأهل الأسود لروسيا 2018، بعدما منحت الثقة لزملاء بنعطية بفضل الأداء الرائع الذي جعل الكل يؤمن بقدرة المغرب على العودة لكأس العالم 2018 من جديد.