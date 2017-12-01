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الرجاء يسعى للصدارة على حساب الحسيمة بغياب أبرز نجومه

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 11:47 الرجاء يسعى للصدارة على حساب الحسيمة بغياب أبرز نجومه | سبور
الرجاء يسعى للصدارة على حساب الحسيمة بغياب أبرز نجومه
يستقبل فريق الرجاء الرياضي في الساعة الثالثة عصرا فريق شباب الريف الحسيمي برسم الدورة 13 من بطولة اتصالات المغرب بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

شوف سبور

يستقبل فريق الرجاء الرياضي في الساعة الثالثة عصرا فريق شباب الريف الحسيمي برسم الدورة 13 من بطولة اتصالات المغرب بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

ويسعى فريق الرجاء البيضاوي للانقضاض على الصدارة مؤقتا على حساب ضيفه ، رغم غياب كل من اللاعب ''محمود بن حليب'' الذي تعرض للإيقاف لمبارتين من طرف لجنة التأديب والروح الرياضية، إضافة إلى كل من ''عصام الراقي'' و ''وليد الصبار'' و''عادل الكروشي'' بعدما وضعهم الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الفريق الأخضر، خارج اهتماماته ووضعهم في لائحة مغادري الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري .

ويلعب فريق شباب الريف الحسيمي أمام مضيفه الرجاء بغياب نجمه'' يوسف بن علي'' الذي يعاني من إصابة تهدد مشاركته أمام الرجاء .

يذكر أن بن علي تألق بشكل لافت بقميص فريقه الحالي خلال الموسم الكروي الجاري وقاده لتحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية .

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المغرب شوف سبور الرجاء البيضاوي الريف الحسيمي غيابات

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