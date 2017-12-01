بالفيديو.. تفاصيل إدانة مسؤولي الفيفا بالفساد ﻿

أدانت هيئة محلفين في نيويورك، يوم الجمعة الماضي، اثنين من المسؤولين الثلاثة السابقين في كرة القدم الأميركية الجنوبية بتهمة الرشوة بعد محاكمة كشفت فسادا في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

'' شوف سبور''

أدانت هيئة محلفين في نيويورك، يوم الجمعة الماضي، اثنين من المسؤولين الثلاثة السابقين في كرة القدم الأميركية الجنوبية بتهمة الرشوة بعد محاكمة كشفت فسادا في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وأمضت كل من خوسيه ماريا مارين، المديرة السابقة لاتحاد كرة القدم البرازيلي، وخوان انجيل نابوت، الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي، يوم أمس السبت الليلة الأولى في الاعتقال لمدة 10 سنوات في السجن.

وأدين خوسيه ماريا مارين، 85 عاما، بست اتهامات من أصل سبع تهم، منها المشاركة في تنظيم الفساد، والاحتيال المصرفي وغسل الأموال إضافة إلى تهم بتلقي مبلغ 6.55 مليون دولار في الرشاوى.

وفي نفس السياق، أدين الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي، واتحاد أمريكا الجنوبية خوان أنجيل نابوت ''59 عاما'' بثلاثة تهم ومن بينها تلقي مبلغ 10.5 مليون دولار في الرشاوى.

وقال محامي خوسيه ماريا مارين : ''جوابي هو بالطبع أننا نشعر بخيبة أمل إنه عيد الميلاد، كما تعلمون. أي شيء يمكن أن يحدث. من المفترض أن نكون منصفين... أصدر القاضي قرارا ومن الواضح أننا لا نتفق مع هذا القرار، وسوف نفكر فيما سنفعله بعد ذلك ''.

ورد الاتحاد الدولي على الحكم من خلال الادعاء بأنه ''ضحية'' في هذه القضية. وقال المتحدث باسم فيفا سنتخذ الآن كافة الإجراءات الضرورية للحصول على تعويضات واستعادة الخسائر الناجمة عن الأخطاء.