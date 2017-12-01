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الكوكب المراكشي يواجه المغرب التطواني بغيابات وازنة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 11:15 الكوكب المراكشي يواجه المغرب التطواني بغيابات وازنة | سبور
الكوكب المراكشي يواجه المغرب التطواني بغيابات وازنة
يستقبل الكوكب المراكشي اليوم الأحد بملعب المسيرة بآسفي ضيفه فريق المغرب التطواني في الساعة السابعة مساء لحساب الجولة 13 من بطولة اتصالات المغرب .

شوف سبور

يستقبل الكوكب المراكشي اليوم الأحد بملعب المسيرة بآسفي ضيفه فريق المغرب التطواني في الساعة السابعة مساء لحساب الجولة 13 من بطولة اتصالات المغرب .

وسيخوض ممتل عاصمة النخيل المباراة محروما من خدمات كل من المدافعين عبد القادر قاضي ومهدي زايا بسبب الإصابة؛ إلى جانب لاعب خط الوسط ''العميد'' جمال برارو الذي تلقى البطاقة الحمراء في آخر لقاء لفارس النخيل أمام الدفاع الجديدي .

ويسعى الفريق المراكشي تعزيز صحوته والارتقاء في سبورة الترتيب على حساب ضيفه الجريح المغرب التطواني الذي يتذيل سبورة الترتيب .

 

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