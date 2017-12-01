وزارة التربية الوطنية تفتح تحقيقا حول البلاغ المفبرك الخاص بإلغاء مباريات التعاقد ﻿

تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لدى الجهات المختصة بشكاية من أجل فتح تحقيق في موضوع تزوير بلاغ صحفي ونشر أخبار زائفة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب

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تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لدى الجهات المختصة بشكاية من أجل فتح تحقيق في موضوع تزوير بلاغ صحفي ونشر أخبار زائفة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود.

وقد كذبت الوزارة البلاغ الصحفي المزور في بلاغ جديد لها وأكدت أنها ''ستباشرالمتابعة القضائية في حق كل من كان وراء فبركة ونشر هذا البلاغ الكاذب''، مشيرة إلى أنها ''كانت قد نفت في أن تكون مصالحها الإدارية قد أصدرت هذا البلاغ، كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي''.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد نفت إلغاء الإعلان عن تنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود، مؤكدة إجراءها في موعدها المقرر يومي 9 و10 يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية، وذلك بناء على الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية التي سيتم تحديدها، بعد أن تم إطلاق عملية التسجيل الإلكتروني القبلي عبر بوابة الوزارة.