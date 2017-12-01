بعد التوقيع للمهاجم البرازيلي اتحاد طنجة يقترب من الفوز بلاعب إسباني ﻿

أكدت مصادر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأحد، أن النادي أصبح قريبا من التعاقد مع اللاعب بابلو غانيث سيلفا الذي يحمل الجنسية الإسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

"شوف سبور"

أكدت مصادر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأحد، أن النادي أصبح قريبا من التعاقد مع اللاعب بابلو غانيث سيلفا الذي يحمل الجنسية الإسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت ذات المصادر، أنه بعد تعثر الفريق في كأس العرش وبدايته المتذبذبة خلال البطولة الاحترافية يسعى إلى تدارك الموقف خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق والبحث عن فرصة التتويج في البطولة الاحترافية.

ولعب غانيث لكل من فريق الجزيرة الخضراء الإسباني في الدرجة الثالثة من الدوي الإسباني، قبل أن ينتقل لفريق اتحاد طنجة في صفقة انتقال حر بموجب العقد الذي يربطه بفريقه الحالي.

هذا وقد وقع اتحاد طنجة رسميا مع المهاجم البرازيلي هوكو سانطوس ألمييدا لموسم و نصف قادما من فريق كلوب أمريكا.