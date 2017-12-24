بالصورة.. هكذا احتفل زهير فضال بعيد ميلاده 28 ﻿

احتفل زهير فضال لاعب فريق ريال بيتيس لكرة القدم، ليلة أمس السبت بعيد ميلاده 28، مقدما الشكر الخاص لكل محبيه عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

احتفل زهير فضال لاعب فريق ريال بيتيس لكرة القدم، ليلة أمس السبت بعيد ميلاده 28، مقدما الشكر الخاص لكل محبيه عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصل فضال بالعديد من الرسائل والتعليقات عبر صفحته الرسمية على صورته، تمنى من خلالها متتبعوه له المزيد من التألق في مسيرته الرياضية متسائلين لماذا لم تتم مشاركته في نهائيات كاس العالم 2018.

وسبق لزهير فضال، أن صرح باعتزاله الدولي قبل أن يتراجع مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم على حساب منتخب الفيلة برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية.