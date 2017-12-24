بنعطية على الصفحة الرئيسية لصحيفة توتو سبور الإيطالية ﻿

سلطت صحيفة توتو سبور ''Tuttosport'' الإيطالية الضوء على عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، ولاعب فريق جوفونتوس الإيطالي مهدي بنعطلية بعد تألقه رفقة فريقه في الدوري الإيطالي.

'' شوف سبور''

سلطت صحيفة توتو سبور ''Tuttosport'' الإيطالية الضوء على عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، ولاعب فريق جوفونتوس الإيطالي مهدي بنعطلية بعد تألقه رفقة فريقه في الدوري الإيطالي.

وظهر بنعطية في الصفحة الرئيسية للصحيفة الدائعة الصيت بعد تغلب جوفنتوس على ضيفه روما بهدف مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على ملعب اليوفى آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 في البطولة الإيطالية الممتازة لكرة القدم

وسجّل الدولى المغربى المهدى بن عطية فى الدقيقة 18 من زمن أحداث المباراة ليرفع رصيد فريقه إلى 44 نقطة محتلا المركز 2 في جدول ترتيب الكالشيو الإيطالي، فيما توقف رصيد روما عند 38 نقطة.