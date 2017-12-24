الفنان مروان الحيداوي يعبر عن حزنه لفراق والديه والدموع تغلب عيون والدته ﻿

شارك الفنان المغربي مروان الحيداوي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' ليلة أمس الجمعة، صورة له رفقة والديه يعبر فيها عن حزنه لفرقاقهما نظرا لهجرته نحو أمريكا.

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شارك الفنان المغربي مروان الحيداوي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' ليلة أمس الجمعة، صورة له رفقة والديه يعبر فيها عن حزنه لفرقاقهما نظرا لهجرته نحو أمريكا.

فيما أرفق الفنان الحداوي الصورة بتعليق يقول فيه :'' شحال صعيبة فراق لوالدين''، وذلك لأنه متوجه نحو الديار الأمريكية ليجتمع من جديد رفقة زوجته الأمريكية ''فايت''، التي سبق وعبرت عبر حسابها في ''الإنستغرام'' عن اشتياقها لزوجها.

يشار إلى أن مروان الحيداوي فنان ترعرع وسط أسرة محبة للفن اكتشفه الجمهور المغربي من خلال مشاركته في برنامج إستوديو دوزيم.