من شدة حبها للغوص عروس تحتفل بزواجها تحت الماء ﻿

اختار زوجان أن يكون زواجهما مختلفا عن المعتاد حيث كان من المقرر أن يتم الاحتفال به في إحدى الكنائس الإنجليزية، إلا أنه تم التراجع عن الفكرة و استبدالها بفكرة الزواج تحت الماء يوم الخميس المنصرم.

شوف تيفي

اختار زوجان أن يكون زواجهما مختلفا عن المعتاد حيث كان من المقرر أن يتم الاحتفال به في إحدى الكنائس الإنجليزية، إلا أنه تم التراجع عن الفكرة و استبدالها بفكرة الزواج تحت الماء يوم الخميس المنصرم.

وقد استعان كل من الزوجين بحاسب لوحي تحت الماء لتبادل عهود الزواج بجوار الشعاب المرجانية في منطقة ''مولاسيس'' قبالة جزيرة ''كي لارغو.''، فيما تعود قصة حبهما لأكثر من 4 سنوات تعرف فيها رقيب بالجيش البريطاني يدعى ''توماس مولد'' بمدربة غوص سابقة تحت الماء في محمية ''فلوريدا كيز'' الوطنية البحرية الأمريكية ، ''ساندرا هايد'' اقترحت الفكرة بغية خوض تجربة فريدة.