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بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 06:09 بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار | دولي
بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار
أسفر سقوط حافلة في نهر باناس شمالي الهندي يومه السبت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة، نتيجة عدم سيطرة سائق الحافلة عند عبوره من الجسر نظرا لسرعته الزائدة.

شوف تيفي

 

أسفر سقوط حافلة في نهر باناس شمالي الهندي يومه السبت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح خطيرة، نتيجة عدم سيطرة سائق الحافلة عند عبوره من الجسر نظرا لسرعته الزائدة.

وذكرت الشرطة المحلية حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، أن الحادث وقع في منطقة ساواي مادهوبور في ولاية راجاستان، و إنه يجري انتشال جثث القتلى، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب، بما في ذلك 12 شخصا على الأقل في حالة حرجة.

يشار إلى أن الهند تعرف نسبا مرتفعة في عدد حوادث السير بسبب طيش وتهور بعض السائقين، وكذا عدم احترام الضوابط المعروفة من أجل ضمان سلامة الراكب.

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شوف تيفي مقتل أنهار حافلة

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