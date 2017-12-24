تعرف على أصغر هدية تم صنعها على مر التاريخ ﻿

قام علماء وطلاب ليتوانيون من صنع هدية تعتبر من أصغر الهدايا التي تم صنعها على مر التاريخ، ويتعلق الأمر بهدية غير مرئية بالعين المجردة تم تقديمها للبابا فرانسيس وهي عبارة عن مغارة الميلاد، حيث

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قام علماء وطلاب ليتوانيون من صنع هدية تعتبر من أصغر الهدايا التي تم صنعها على مر التاريخ، ويتعلق الأمر بهدية غير مرئية بالعين المجردة تم تقديمها للبابا فرانسيس وهي عبارة عن مغارة الميلاد، حيث الطفل يسوع أصغر من خلية إنسانية.

ونظرت الرئيسة الليتوانية، داليا غريبوسكيت، أمس الجمعة، في مجهر لرؤية نسخة طبق الأصل من مغارة الميلاد، التي وضعت في ساحة كاتدرائية ليتوانيا بوسط فيلنيوس، نسخة من مغارة الميلاد التي قدمها دبلوماسيون ليتوانيون لفرانسيس في وقت سابق من هذا الشهر، حسب ما نقله موقع قناة العربية.

يشار إلى أن الهدية أستغرق إنجازها ثلاثة أشهر لوضع نسخة مصغرة من المغارة عبر ماسحة ثلاثية الأبعاد للمغارة بالحجم الطبيعي وتصغيرها 10 آلاف مرة.