قرار غريب من ''ماندوزا'' في حق مدربه الروسي وهكذا كانت ردة فعل اللاعبين ﻿

اتخذ عبد الحق رزق الله الملقب ب''ماندوزا'' رئيس فريق الراسينغ البيضاوي، قرارا غريبا في حق مدرب الفريق يوسف روسي يقضي بإراحته لمدة أسبوع.

شــــوف تيفي:

اتخذ عبد الحق رزق الله الملقب ب''ماندوزا'' رئيس فريق الراسينغ البيضاوي، قرارا غريبا في حق مدرب الفريق يوسف روسي يقضي بإراحته لمدة أسبوع.

وفي الوقت الذي قال فيه ماندوزا في تصريحات إعلامية أن المدرب مصاب بوعكة صحية غيبته عن تداريب الفريق، فإن مصادر مطلعة كشفت ل''شوف تيفي'' أن المدرب في صحة جيدة وأن ''ماندوزا'' طلب منه الخضوع للراحة لأسباب مجهولة.

وقالت المصادر ذاتها، أن لاعبي فريق ''الراك'' أبدوا تشبثهم بروسي وطالبوا بإعادته لدكة البدلاء نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمعه بعدد من لاعبي الفريق.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مجموعة من اللاعبين اشتكوا من الطريقة ''البدائية'' التي نهجها الطاقم التقني الحالي خلال الحصص التدريبة لهذا الأسبوع.