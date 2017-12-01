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صيادلة المغرب يطالبون بمراجعة قوانين المهنة ويهددون بالنزول إلى الشارع

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 03:45 صيادلة المغرب يطالبون بمراجعة قوانين المهنة ويهددون بالنزول إلى الشارع | مجتمع
صيادلة المغرب يطالبون بمراجعة قوانين المهنة ويهددون بالنزول إلى الشارع
صعدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بعد عقدها اجتماع لمديرية الدواء والصيادلة مع بعض المتدخلين في قطاع الدواء يوم أمس من حدة لهجة النضال وهددت باللجوء لجميع أشكال الاحتجاج دفاعا عن الأوضاع

شوف تيفي:

 

صعدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بعد عقدها اجتماع لمديرية الدواء والصيادلة مع بعض المتدخلين في قطاع الدواء يوم أمس من حدة لهجة النضال وهددت باللجوء لجميع أشكال الاحتجاج دفاعا عن الأوضاع السلبية التي تشوب قطاع الصيدلة في السنوات الأخيرة إلى جانب القطاع الصحي، وذلك ردا على التعديلات المطروحة في مراجعة القانون 04-17 المنظم لمهنة الصيدلة.

وأوضح الصيادلة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن التعديلات المطروحة على طاولة مديرية الدواء بوزارة الصحة ''تشكل انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية المتبعة من طرف المديرية، وتتربص بالمكتسبات المهنية وإزالة مونوبول الصيدلاني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة وتكريس الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المجال''

وأشار البلاغ أن الصيادلة تابعوا طيلة 11 سنة تعمد إخراج المراسيم التنظيمية للائحة هاته المستلزمات من القانون المذكور، بهدف تفويض صرفها طيلة هاته السنين من طرف جهات دخيلة على المهنة.

البلاغ أشار على أن مهنة الصيدلة تتعرض لتحالف غير مسبوق، مبرزا أن التعديل يسعى أيضا لتمرير سيل من التعديلات الهدامة، ومنها السماح ببيع الأدوية في المغرب عبر الإنترنت ومقاربات أخرى خطيرة من شأنها أن تجهز على مهنة الصيدلة بالمغرب.

 واستنكرت الكونفدرالية ما أسمته ''المقاربة الانتقائية المخالفة للمقتضيات الدستورية، والإقصاء غير المبرر التي لازالت تنتهجه مديرية الدواء والصيدلة، بعيدا عن كل مظاهر الحياد والموضوعية، التي تستلزم التواصل والتنسيق مع كل التمثيليات المهنية الوطنية''.

 وحملت الكونفدرالية ''المسؤولية لوزارة الصحة في التفاعل مع هذا الإقصاء الممنهج وهذا التلاعب الخطير بقطاع الصيدلة، والذي من شأنه تكريس الإخفاقات السابقة وإنتاج سياسات صحية ودوائية هزيلة تهدد سلامة وصحة المواطنين واستقرار قطاع برمته''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الصيادلة الصحة المغرب الدواء المسؤولية

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