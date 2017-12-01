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التنسيقية النقابية للدكاترة تدعو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد..وهـــاعلاش

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 03:35 التنسيقية النقابية للدكاترة تدعو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد..وهـــاعلاش | مجتمع
التنسيقية النقابية للدكاترة تدعو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد..وهـــاعلاش
دعت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد (24 دجنبر)، انطلاقا من مقر وزارة التربية

''شــوف تيفي''

 

دعت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد (24 دجنبر)، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط صوب مقر البرلمان.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن مسيرة الغضب هذه تأتي بعد فسحها المجال الزمني الكافي للوزارة من أجل تدارس وتفعيل الحلول الإجرائية والمتكاملة التي تقدمت بها النقابات التعليمية من خلال رسالتها المشتركة غشت الماضي، وبسبب تكرار سيناريو التماطل والتسويف نفسه عقب كل تغيير للوزير المسؤول، وغياب ترجمة فعلية للتصريحات الإيجابية المعبر عنها.

وفي هذا السياق نددت التنسيقية النقابية للدكاترة، المكونة من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، باستمرار الوزارة الوصية في ''سياسة اللامبالاة تجاه الملف المطلبي المشروع لدكاترة التربية الوطنية، وتعمد تكريسها الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي''.

هــذا ودعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى ''الالتزام بتعهداتها من خلال تغيير إطار كافة الدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي داخل وزارتهم نفسها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد إسوة بباقي زملائهم المستفيدين في الدفعتين السابقتين''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي التنسيقية الوزارة المغرب الأحد الرباط

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