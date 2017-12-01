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تفاصيل مروعة عن قصة اغتصاب فتاة مغربية بسويسرا والفاعل يقوم بتصرف غريب

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 03:20 تفاصيل مروعة عن قصة اغتصاب فتاة مغربية بسويسرا والفاعل يقوم بتصرف غريب | دولي
تفاصيل مروعة عن قصة اغتصاب فتاة مغربية بسويسرا والفاعل يقوم بتصرف غريب
تمكنت الشرطة السويسرية صباح اليوم بمدينة لوزان، من اعتقال طالب جامعي من جنسية هندية بتهمة الاعتداء على فتاة مغربية، وذلك بعد تعافيه من إصابة بطعنة على مستوى دبره وأنحاء أخرى من جسده.

شوف تيفي:

 

تمكنت الشرطة السويسرية صباح اليوم بمدينة لوزان، من اعتقال طالب جامعي من جنسية هندية بتهمة الاعتداء على فتاة مغربية، وذلك بعد تعافيه من إصابة بطعنة على مستوى دبره وأنحاء أخرى من جسده.

خيوط القصة حسب مصادر إعلامية سويسرية تعود إلى منتصف شهر نونبر الماضي، حين عثرت الشرطة على الطالب الهندي عاريا وممددا على سرير غرفته وسكين مطبخ مغروس في دبره، ووجدت الشرطة بداخل نفس الشقة مهاجرة مغربية، اشتكت للشرطة تعرضها للاعتداء بالضرب والاغتصاب من طرف نفس الشخص وادعت أنه مارس عليها الجنس دون رضاها.

نفس المصادر أوردت أن الشابة المغربية كانت تمتهن الدعارة وبأن المعتدي أرغمها على تناول مخدر الكوكايين، وقيّد يديها وأغلق فمها واحتجزها داخل خزانة للملابس، وبعدما انكشف أمره قام بطعن نفسه بسكين على مستوى دبره للهروب من فعلته.

نفس المصادر أكدت أن الفتاة تمكنت من فك الكمامة التي وضعها المتهم على فمها وبدأت تصرخ بصوت عال، مما اضطر الجيران إلى الإتصال بالشرطة.

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