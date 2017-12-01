باطمة وبهاوي ونجوم مغاربة آخرون يغنون بالمجان في الدار البيضاء ﻿

احتضنت الدار البيضاء يومه السبت حفل مهرجان فن القفطان في دورته الثانية المنظم من طرف جمعية التمييز، الذي قام بإحيائه مجموعة من الفنانين المغاربة الشباب بشكل تطوعي من دون أجر.

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احتضنت الدار البيضاء يومه السبت حفل مهرجان فن القفطان في دورته الثانية المنظم من طرف جمعية التمييز، الذي قام بإحيائه مجموعة من الفنانين المغاربة الشباب بشكل تطوعي من دون أجر.

فيما عرف الحفل مشاركة كل من دنيا باطمة، و زهير بهاوي، وسعيدة شرف، وأش كاين، والصويري، وداني نور، الذين أتحفوا الجمهور بباقة من أجمل أغانيهم، إلى جانب ذلك تعرف هذه الدورة أيضا مشاركة 10 مصممات من مختلف ربوع المملكة قدموا تشكيلة من تصاميمهم التي راقت الحضور.

يشار إلى أن عائدات الحفل المنظم من طرف جمعية التمييز، تعود لجمعية “لميمة” الخيرية، حيث يهدف منظمو المهرجان إلى تقيدم المساعدات للجمعيات التي تهتم بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.