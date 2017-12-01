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مثير..عصابة نسائية خطيرة تورطت في سرقة الملايين بشفشاون

بتاريــخ : 24 دجنبر 2017 / 01:04 مثير..عصابة نسائية خطيرة تورطت في سرقة الملايين بشفشاون | حوادث و حقوق
مثير..عصابة نسائية خطيرة تورطت في سرقة الملايين بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر يومه السبت، تمديد الحراسة لثلاث نساء موقوفات عقب تورطهن في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 30 ألف درهم ومبلغ 20 ألف درهم من داخل منزل

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر يومه السبت، تمديد الحراسة لثلاث نساء موقوفات عقب تورطهن في سرقة مجوهرات تصل قيمتها 30 ألف درهم ومبلغ 20 ألف درهم من داخل منزل سيدة مسنة بشفشاون.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الموضوع، أن سيدة تعمل كوسيطة خادمات '' سمسارة''، جلبت خادمة لسيدة مسنة تعيش بمفردها بشفشاون حتى تعمل لديها، مشيرا إلى أن الخادمة وبعد أيام من عملها لدى المسنة، اتفقت مع '' السمسارة'' على سرقة مجوهرات الضحية.

وأوضح ذات المصدر أن الخادمة استدرجت مشغلتها المسنة وانتقلت برفقتها لسوق بمدينة شفشاون قبل أن تتصل ب''السمسارة'' التي توجهت رفقة شريكتها الثالثة إلى منزل الضحية ودخلته بسبب توفرها على مفتاح منحته لها الخادمة لتسرق المجوهرات والمبلغ المذكور.

وأشار كذلك هذا المصدر أن المسنة الضحية وبعد أن اكتشفت تعرضها للسرقة، أبلغت المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا مع الخادمة التي اعترفت بتورط ''السمسارة'' وصديقتها في سرقة المجوهرات والمبلغ المالي.

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المغرب شوف تيفي السمسارة شفشاون السرقة

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