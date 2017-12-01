وزير الخارجية الكندية : قرار الرئيس الأمريكي ترامب لا يعزز آفاق السلام التي نطمح إليها ﻿

أكدت وزارة الخارجية الكندية اليوم السبت، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، ''لا يعزز آفاق السلام التي نطمح إليها''. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية دم أوستن

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أكدت وزارة الخارجية الكندية اليوم السبت، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، ''لا يعزز آفاق السلام التي نطمح إليها''. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية دم أوستن ''إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا القرار وهذا هو السبب في امتناع كندا عن التصويت ضد هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة''.

وأضاف في بيان صحفي، إن موقف كندا هو أن وضع القدس لا يمكن حله إلا كجزء من تسوية عامة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، موضحا أن هذه هي سياسة الحكومات الكندية المتعاقبة الليبرالية والمحافظة على السواء حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جانبه، أكد السفير الكندي لدى الأمم المتحدة مارك أندريه بلاتشارد، أهمية مدينة القدس للديانات التوحيدية الثلاث، مشيرا إلى أن كندا تدعو إلى الهدوء وتدين بشدة استهداف المدنيين الذي شهدته الأسابيع الأخيرة.