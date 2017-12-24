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بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 23:55 وأخيرا...الفيسبوك يزيل خاصية الأخبار الزائفة | نت 2.0
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اختار موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤخرا التراجع عن خاصية الكشف عن الأخبار الزائفة، حيث لن يظهر من جديد رمز التحذير الأحمر الذي يظهر بجانب الأخبار الزائفة التي يتم مشاركتها على المنصة، معللا ذلك

شوف تيفي

 

اختار موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤخرا التراجع عن خاصية الكشف عن الأخبار الزائفة، حيث لن يظهر من جديد رمز التحذير الأحمر الذي يظهر بجانب الأخبار الزائفة التي يتم مشاركتها على المنصة، معللا ذلك بأن الإجراء لم يؤد الغرض المطلوب منه كما كان متوقعا .

فيما قال موقع التواصل الاجتماعي إن البحوث تشير إلى أن نهج ''العلم الأحمر'' في الواقع ''رسخ المعتقدات العميقة''، أي أنه يجذب الانتباه إلى هذه الأخبار ويجعل البعض يتمسك بحقيقة ما جاء فيها، حسب ما نشره موقع بي بي سي.

وأضاف ''فيسبوك'' إنه اختبر النهج الجديد ووجد أنه لم يقلل عدد مرات النقر والدخول على الأخبار التي تكون مصدر خلاف، لكن بالمقابل فقد تراجعت مرات مشاركة هذه الأخبار من قبل مستخدمي الموقع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي تراجع فيسبوك أخبار زائفة

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